В Госархиве Татарстана научили составлять родословную

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Сегодня в Государственном архиве Татарстана провели мастер-класс для казанцев по составлению генеалогического древа. Такие запросы от населения – самые частые, только за 2017 год их поступило более двух тысяч.

Сотрудники Госархива отмечают, что количество обращений, связанных с составлением родословной, увеличивается каждый год. Однако прежде чем начать поиски и обратиться в архив, необходимо обладать определенными знаниями о предках, а также иметь навыки работы с архивными документами. Для этого архивисты предложили казанцам экскурсию по помещениям архива и дали подробные инструкции, с чего следует начать поиск.

Первое, что необходимо сделать, дабы пользоваться читальным залом архива, – оформить читательский билет. Сделать это может любой посетитель, написав заявление на имя директора и приложив свое фото. Пока это можно сделать, только придя в архив, онлайн данная опция пока недоступна. «Сотрудники покажут, как работать с путеводителем (инструкцией по поиску документов – прим. Т-и), чтобы вы могли составить требование о выдаче вам определенного дела. Сами дела выдаются через два дня», – рассказала экскурсантам заместитель главного редактора журнала «Эхо веков», сотрудница архива Гульназ Латыпова.

Делом, например, может называться метрическая книга за определенный период, содержащая, как надеется пользователь, запись о рождении кого-то из предков. Она отметила, что все компьютеры в читальном зале подключены к удаленным читательским залам Ельцинской библиотеки и, соответственно, зона поиска заметно расширяется.

Важно помнить, что обращаться в архив за метриками, сделанными после 1917 года, бессмысленно. Они хранятся в органах ЗАГС. В архиве хранятся российские метрические книги и ревизские сказки Казанской губернии начиная с 1724 года, мусульманские – с 1865 года. По словам заведующей отделом по исполнению генеалогических запросов Госархива РТ Раили Гатауллиной, за неделю поступает от 40 до 130 запросов. «Из двух тысяч всех генеалогических запросов в прошлом году мы удовлетворили около 40 процентов. По Интернету нам обращаются за сведениями татары со всех континентов, запросы приходят со всего мира на разных языках. Единственная причина отказа – документа просто нет в архиве. В таком случае мы рекомендует, куда, в какой архив обратиться, даем контактные данные», – рассказала она.

Во время экскурсии в читальном зале, рассчитанном на 25 человек, работали трое, все, к слову, с метрическими книгами. Внимание посетителей привлекло объявление: «Фотографировать документы на собственные технические средства возможно только платно» (35 рублей за документ до 1930 года, 29 рублей – за более поздний). Справки отдел также выдает платно.

Такая мера объясняется некоторыми сложностями, справиться с которыми обычному посетителю может быть трудно. Например, мусульманские записи «об актах гражданского состояния» велись до определенного года на старотатарском языке и записывались арабицей. Можно заказать родословную архивным работникам. Однако стоить это будет недешево, от 10 тыс. рублей. Поэтому многие, особенно выйдя на пенсию, берутся за дело сами.

Заместитель по научным исследованиям и публикациям директора Госархива РТ Ильдар Шафиков дал посетителям подробную инструкцию по составлению семейного древа. «Первое, что нужно сделать, – опросить родственников, чтобы определить круг людей, которых ваша семья считает близкими. Второе – систематизировать домашний архив», – посоветовал он. Под домашним архивом следует понимать фотографии, письма, рисунки, записки, дневники, а также непосредственно учетные документы. Это и есть тот минимальный набор, с которого можно начать поиск родственных связей.

«Когда ветви вашего родословного древа после самостоятельных исследований спустятся до 1917 года, следует обратиться к нам. Но и тут нужно знать три важнейшие составляющие: ФИО родного человека, год его рождения (приблизительная дата значительно усложнит поиски) и место рождения. Если последнее неизвестно, то и смысла искать нет», – заметил специалист.

Шафиков рассказал о мусульманских книгах, которые представляют особый интерес. Например, только в них есть страница «О бракоразводах», где указывается причина развода или факт примирения, если таковой на «разборе дела» был. На страницах «Об умерших» зафиксировано, от чего скончался человек. Упоминаются смерти от кашля, болела голова, упал с мельницы и, наконец, от старости.

Страница «О бракосочетаниях» больше походит на документ о сделке. Например, указывается размер махара, а также то, кому он пойдет в случае развода. Так, некий 32-летний гражданин за 17-летнюю невесту заплатил 140 рублей.