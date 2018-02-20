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Политика

Названа дата послания Путина Федеральному собранию

20 февраля 2018, 16:02

Выступление запланировано на 1 марта.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Кандидат в Президенты России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному Собранию 1 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя избирательного штаба Путина Александра Румянцева. 

«Он обещал, что вложит в послание все наши (доверенных лиц. — Прим. ред.) рекомендации», — цитирует агентство Румянцева.

Ранее, 29 января, Путин провел встречу с доверенными лицами, которые разделены на восемь групп, напомнил Румянцев, который возглавляет группу, курирующую медицинскую и социальную отрасль. 

На встрече доверенные лица передали кандидату-самовыдвиженцу рекомендации, главные среди которых: строительство многопрофильных детских больниц, детских онкологических диспансеров и развитие цифровой медицины.

Путин уже немало сделал для развития медицины в России, считает собеседник агентства. Например, поддержал инициативу о строительстве инновационного центра детской гематологии, онкологии и иммунологии. Кроме того, четыре года назад в стране появился центр реабилитации детей после раковых заболеваний, а в мае 2017 года — отделение для детей, которые перенесли онкозаболевание в первый год жизни.


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