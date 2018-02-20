ВТБ снижает ставки по автокредитованию

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). ВТБ меняет условия кредитования автомобилей и снижает базовые ставки в среднем на 2 процентных пункта. Теперь в рамках стандартных программ кредит можно оформить по ставкам от 12,9 процента годовых, в рамках программы «Автопривилегия» – от 10,1 процента. Снижение ставок распространяется на кредитование новых автомобилей.



При выборе дополнительной опции по страхованию жизни для клиентов предусмотрен дисконт от 2 до 4 процентных пунктов в зависимости от программы и первоначального взноса. При оформлении карты ВТБ «Автолюбитель» снижение ставки составит 0,8 процентных пункта. Первоначальный взнос по программам составляет от 20 процентов стоимости автомобиля. Срок кредита – от одного года до семи лет.



По итогам 2017 года объем автокредитования ВТБ превысил 71,6 млрд рублей, увеличившись на 50 процентов по сравнению с 2016-м. Портфель банка в данном сегменте за год вырос на 17 процентов и достиг рекордного показателя – 100,3 млрд рублей.



Основной объем сделок в 2017-м пришелся на кредитование новых автомобилей: их доля в общей выдаче превысила 84 процента. Почти в три раза по сравнению с 2016 годом выросла доля кредитов на подержанные автомобили, достигнув 16 процентов.



Более 80 процентов продаж новых автомобилей были совершены с привлечением различных типов государственных субсидий. Всего по госпрограмме к концу года банк выдал более 41 млрд рублей. При этом в рамках дополнительных программ «Первый» и «Семейный автомобиль» выдано 13 тыс. кредитов на сумму более 6,3 млрд рублей.