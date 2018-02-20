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В Нижнекамске при столкновении двух легковушек один из водителей сломал ключицу

20 февраля 2018, 15:41 , Фото: ГУ МЧС России по РТ, Татар-информ

В Нижнекамске при столкновении двух легковушек один из водителей сломал ключицу Авария произошла напротив дома №12а по улице Первопроходцев.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В Нижнекамске водитель «Киа» госпитализирован в результате столкновения с «Рено Дастер», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напротив дома №12а по улице Первопроходцев корейский автомобиль выехал на дорогу, не предназначенную для встречного движения, и врезался в иномарку, которой управлял 34-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Киа» госпитализирован с сотрясением головного мозга и переломом ключицы.

На месте ДТП работали сотрудники ПСЧ №64, медики и полицейские.


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