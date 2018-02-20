В Нижнекамске при столкновении двух легковушек один из водителей сломал ключицу

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В Нижнекамске водитель «Киа» госпитализирован в результате столкновения с «Рено Дастер», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Напротив дома №12а по улице Первопроходцев корейский автомобиль выехал на дорогу, не предназначенную для встречного движения, и врезался в иномарку, которой управлял 34-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Киа» госпитализирован с сотрясением головного мозга и переломом ключицы.

На месте ДТП работали сотрудники ПСЧ №64, медики и полицейские.