За год в Елабуге построен и отремонтирован 31 социальный объект

(Елабуга, 20 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге с участием заместителя Премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли Альберта Каримова прошла XXX сессия Совета Елабужского муниципального района. Здесь глава района Геннадий Емельянов выступил с докладом об итогах социально-экономического развития района за 2017 год и обозначил задачи на этот год.

За год елабужскими предприятиями отгружено собственной продукции на сумму 125,3 млрд руб., индекс промышленного производства составил 123,5 процента. Кроме того, на территории снизилось количество убыточных предприятий. Например, постепенно наращивает докризисные показатели автомобилестроительная отрасль.

В то же время Елабуга сегодня занимает 4-е место в республике по уровню безработицы, тогда как рядом расположена ОЭЗ «Алабуга», где в настоящее время работают 23 завода, которым нужны более 800 специалистов. Таким образом, на одного безработного приходится две вакансии.

«Причина кроется в том, что есть часть жителей, которые не хотят работать на территории особой экономической зоны, но имеются отказы предприятий без указания причин, что не дает полной картины для выработки дальнейших шагов по трудоустройству безработных. Поднимали проблему отсутствия общественного транспорта до ОЭЗ, вопрос решен — маршрут нами запущен в декабре. Несмотря на снижение уровня безработицы до 0,96 процента, я считаю, центр занятости не дорабатывает с предприятиями. Исполнительному комитету района необходимо разработать „дорожную карту“, чтобы кардинально поменять ситуацию», — отметил глава района.

Комментируя ситуацию после отчетной сессии, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев отметил, что в данной ситуации нужно поменять работу системы образования района. «Нужно понимать, какие профессии требуются нашим заводам. Этот перечень четко определен, поэтому важно, чтобы сама система образования района развернулась в сторону подготовки не любых компетенций или неформальных компетенций, а именно действительно востребованных профессий для резидентов. Это большая совместная работа, которая предстоит и району, и ОЭЗ "Алабуга"», — подметил Шагивалеев.

На отчетной сессии было отмечено, что в прошлом году прошел капитальный ремонт в Мурзихинской школе, и в целом значительно улучшилось материально-техническое оснащение объектов образования. Тем временем, сегодня в городе существует проблема второй смены в школах, и разрешится она лишь после строительства еще одной школы в 4-м микрорайоне, начало строительства запланировано на этот год. Кроме того, Елабуге нужен детский сад на 260 мест, а также необходим дополнительный корпус на 160 мест Танайской школе. Всего же за год в городе и районе построен и отремонтирован 31 социальный объект, проложено и отремонтировано 30 км автомобильных дорог и тротуаров.

«В 2017 году по различным программам жилищного строительства введено в эксплуатацию более 51 тыс. кв. м жилой площади. 638 семей получили возможность заехать в новые квартиры и дома. В 2018 году планируем сохранить объемы строительства. В рамках действующей программы капитального ремонта используя современные материалы, отремонтирован 31 жилой дом. В результате более 5 тыс. граждан улучшили свои условия проживания», — отметил Геннадий Емельянов.

В то же время сегодня елабужан волнуют такие вопросы, как отсутствие парковок во дворах, уличное освещение, несвоевременная уборка снега. В связи с этим, по словам руководства, в прошлом году в городе провели уличное освещение протяженностью более 5 км, установили 286 светильников, также закупили новую коммунальную технику. «Материальная база достаточная. Руководителям, работающим в этой сфере, необходимо менять стиль работы», — подчеркнул глава района.

Обращаясь к министру промышленности и торговли, Геннадий Емельянов рассказал, что сегодня в ремонте нуждаются магазины РайПО. Многие из них работают на печном отоплении, поэтому сельчане жалуются, что продукты впитывают запах гари, замерзают в морозы, а продавцы отказываются работать из-за таких условий.

«Мы вместе с Минсельхозом республики проработаем вопросы дальнейшего развития сельских магазинов, в том числе системы Райпотребсоюза, потому что это звено, которое необходимо для развития в целом всей торговли и обеспечения качественными продуктами сельчан», — ответил Альберт Каримов. По его словам, сегодня Татарстан занимает значительное место в России по объему оборота розничной торговли (844 млрд руб.), тогда как в последние 3 года этот показатель падал, и рост начался именно с 2017 года.

Сегодня же Альберт Каримов вместе с главой района осмотрел строящийся ТЭС, где отметил, что объект важен не только для города, но и для республики, так как потребление электроэнергии растет более быстрыми темпами, чем его производство. И такие объекты генерации позволяют сократить дефицит электроэнергии, который существует сегодня.