Назия Мазитова из Татарстана 81-й день рождения отметила в приемной семье

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Жительница Альметьевского района Татарстана Назия Мазитова свой 81-й день рождения отметила в приемной семье. Пожилую женщину с праздником сегодня поздравили сотрудники социальной защиты, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Представители районного Управления социальной защиты и комплексного центра социального обслуживания населения «Опека» приехали к имениннице с подарками. К приезду гостей помощник приемной семьи Зульфия Талибуллина накрыла праздничный стол. Социальные работники пожелали пожилой женщине здоровья, взаимного уважения в приемной семье и долгих лет жизни.

Проект «Приемная семья для пожилого человека» реализуется в республике с начала 2017 года. Его задача заключается в создании семей для проживающих в интернатах одиноких пожилых людей, которые остались в преклонном возрасте без родных, дома, работы и поддержки.

За минувший год 37 одиноких пожилых людей обрели приемные семьи. Приемные семьи и сами пожилые люди предварительно проходят психологическую и педагогическую подготовку. В ходе реализации проекта ни один из его участников не пожелал вернуться в интернат.