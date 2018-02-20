Скончался заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Юлия Ибрагимова). На 49-м году жизни скоропостижно скончался заместитель председателя Общественной палаты Татарстана Кирилл Николаевич Пономарев. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин.
В последние дни жизни Кирилл Николаевич возглавлял рабочую группу Палаты по мониторингу реализации избирательных прав граждан в Татарстане.
Анатолий Фомин выразил соболезнования семье и близким Пономарева. «Это, конечно, большая потеря для нас, для семьи. Он был добрейшим человеком. Был общественным деятелем. Также занимался антиквариатом», — сообщил Фомин.