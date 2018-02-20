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Происшествия

Появилось видео задержания челнинского чиновника

20 февраля 2018, 15:19

Специалисту исполкома передали 200 тысяч рублей взятки.

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). СУ СК РФ по РТ поделилось видео задержания главного специалиста одного из отделов исполкома Набережных Челнов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что предприниматель обратился к 34-летнему чиновнику за помощью в получении разрешительных документов на строящийся объект. В результате 30 января в здании исполнительного комитета чиновнику передали 25 тысяч рублей, 15 февраля – оставшиеся 175 тысяч, а затем его задержали правоохранители. Сейчас обвиняемый находится под стражей, ему грозит срок до 12 лет. 


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