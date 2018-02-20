Art Оpen World объявил о старте отборочных фестивалей детского и юношеского творчества

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Международный фестивальный центр объявил об открытии отборочных фестивалей–конкурсов детского и юношеского творчества, сообщается на сайте фестиваля.

Победители фестиваля смогут принять участие в культурной программе торжественного открытия и закрытия ЧМ-2018.

В отборочных турах смогут поучаствовать учащиеся детских школ искусств, музыкальных и общеобразовательных школ, участники творческих объединений домов культуры, самодеятельные коллективы, молодые композиторы, студенты.



Победителей определят в вокальном, хореографическом, инструментальном творчестве и сценическом искусстве.



Отборочные туры пройдут со 2 по 5 марта в Санкт-Петербурге, 7 и 8 апреля в Волгограде, 13 – 16 апреля в Москве, 20 – 22 апреля в Уфе, 26 – 30 апреля в Адлере. Полуфинал состоится с 11 – 13 мая в Ростове-на-Дону.

Финал пройдет с 15 по 17 июня (культурная программа открытия и закрытия ЧМ по футболу 2018) в Ростове-на-Дону.