(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) осталась довольна решением антимонопольщиков по рекламному ролику МТС, сообщает пресс-служба компании.

Герой рекламного ролика оператора связи сбивает с крыши антенну и говорит соседке: «Не мучайся со старым ТВ. Переходи на спутник».

«Закон не запрещает в рекламе сравнение. Однако приведено оно должно быть таким образом, чтобы не порочить конкурента и не быть некорректным», – цитирует РТРС начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяну Никитину.

С претензией к рекламному ролику МТС «Не мучайся со старым ТВ. Переходи на спутник» к антимонопольщикам обратились РТРС и Саратовский электромеханический завод РЭМО.

Как установила ФАС, приведенное в рекламе сравнение спутникового телевидения МТС и эфирного телевидения является некорректным. Ведомство предписало оператору связи устранить нарушение. Компании также грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

В 2017 году РТРС завершила создание сети цифрового эфирного телевизионного вещания в 83 субъектах России с охватом не менее 95 процентов жителей в каждом регионе. В этом году завершается строительство сети на Крымском полуострове и оснащение цифровых передающих станций оборудованием для трансляции второго мультиплекса.