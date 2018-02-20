Льготную ипотеку семьям с детьми смогут выдавать 46 банков

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Минфин России одобрил участие 46 банков в программе льготной ипотеки под 6 процентов годовых для семей с детьми. Об этом пишут «Известия».

Заявки на участие в программе субсидирования подали АО «АИЖК» и 46 банков, среди которых 21 региональный. В итоге участие в программе утвердили всем подавшим заявки, говорится в сообщении.

Лимит средств на выдачу льготных кредитов составил 600 млрд рублей: Сбербанк получил 320,8 млрд рублей, ВТБ — 200 млрд рублей и Абсолют Банк — 46,6 млрд рублей.

Субсидированный кредит может получить семья, которая в период с начала 2018 года по конец декабря 2022 года обзавелась вторым или третьим ребенком.