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Экономика и финансы

Льготную ипотеку семьям с детьми смогут выдавать 46 банков

20 февраля 2018, 15:24

Утвержденный лимит средств на выдачу кредитов составил 600 млрд рублей.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Минфин России одобрил участие 46 банков в программе льготной ипотеки под 6 процентов годовых для семей с детьми. Об этом пишут «Известия». 

Заявки на участие в программе субсидирования подали АО «АИЖК» и 46 банков, среди которых 21 региональный. В итоге участие в программе утвердили всем подавшим заявки, говорится в сообщении.

Лимит средств на выдачу льготных кредитов составил 600 млрд рублей: Сбербанк получил 320,8 млрд рублей, ВТБ — 200 млрд рублей и Абсолют Банк — 46,6 млрд рублей.

Субсидированный кредит может получить семья, которая в период с начала 2018 года по конец декабря 2022 года обзавелась вторым или третьим ребенком.


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