В России найдена замена украинским двигателям

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева, который производит самолеты-амфибии Бе-200, проводит ремоторизацию с украинских двигателей Д-436 на SaM146 российско-французского производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника бюро технической и аналитической информации предприятия Андрея Сальникова.

«Мы предусматриваем ремоторизацию на двигатель SaM146. Работа ведется давно, проблем с двигателями у нас нет», — сообщил Сальников, добавив, что то, какие именно двигатели устанавливаются на Бе-200, зависит от заказчиков.

Ранее сообщалось, что власти Украины запретили поставлять в Россию изготовленные на запорожском заводе двигатели Д-436, которые используются при сборке гражданских самолетов.