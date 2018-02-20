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Экономика и финансы

В России найдена замена украинским двигателям

20 февраля 2018, 15:22

Двигатели сможет поставлять Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева, который производит самолеты-амфибии Бе-200, проводит ремоторизацию с украинских двигателей Д-436 на SaM146 российско-французского производства, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника бюро технической и аналитической информации предприятия Андрея Сальникова.

«Мы предусматриваем ремоторизацию на двигатель SaM146. Работа ведется давно, проблем с двигателями у нас нет», — сообщил Сальников, добавив, что то, какие именно двигатели устанавливаются на Бе-200, зависит от заказчиков.

Ранее сообщалось, что власти Украины запретили поставлять в Россию изготовленные на запорожском заводе двигатели Д-436, которые используются при сборке гражданских самолетов.


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