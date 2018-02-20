В Татарстане запустят инновационный метод диагностики рака легких

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Пилотный проект с применением технологии интеллектуального распознавания рака легких на рентгеновских снимках будет запущен в скором времени в Татарстане. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минсвязи РТ.

Решение о реализации в республике инновационного проекта было принято по итогам совместного совещания Министерства информатизации и связи РТ и Министерства здравоохранения РТ. Созданная на базе технологии искусственного интеллекта система анализирует и распознает снимки компьютерной томографии, что позволит повысить качество диагностики и оперативно определять онкологические заболевания на ранней стадии. Применяемая технология направлена на повышение точности выявления рака легких без увеличения затрат на дополнительные исследования на аппаратах компьютерной томографии. Кроме того, она позволит снизить нагрузку на врачей-рентгенологов.

В скором времени новинка пройдет апробацию в Республиканской клинической больнице и Республиканском клиническом онкологическом диспансере. По итогам эксперимента профильные специалисты дадут экспертное заключение по эффективности применения этой технологии.