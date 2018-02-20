Начался набор волонтеров для участия в акции «Мин татарча сойлэшэм»

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Дина Юсупова). Вчера Всемирный форум татарской молодежи собрал волонтеров, желающих участвовать в акции «Мин татарча сойлэшэм» («Я разговариваю на татарском»), на первое заседание.

Как утверждают организаторы, цель данной акции — привлечение внимания к татарскому языку, популяризация татарского языка среди городской молодежи и знакомство широкой общественности с исполнителями современной татарской музыки.

Среди желающих участвовать в акции «Мин татарча сойлэшэм» много студентов столичных вузов. Среди них есть и студент третьего курса Казанского государственного энергетического университета Галимзян. Он поделился мнением и с корреспондентом ИА «Татар-информ»: «К сожалению, лично мне часто приходится слышать такие слова как „не оплачивается“, „никакой пользы“, „зачем мне это надо?“, „не водись с этими“. Честно говоря, участвуя в татарских проектах, о финансовой пользе и не думаешь. Само слово „волонтер“, я считаю, появилось не для того, чтобы заработать или получить какую-либо выгоду. Отвечая на вопрос „Почему?“, скажу просто: татарский язык, национальная среда, новые друзья, знакомства приносят мне хорошее настроение, удовольствие, дают новые силы, желание достигать новых вершин. Интересно делать что-то необычное с такими людьми, двумя руками строящие будущее, не жалуясь на жизнь», — объяснил Галимзян.

Юноша не первый раз принимает участие в подобных проектах. Говорит, что с удовольствие участвует, когда требуется помощь в организации таких мероприятий. «Те, кто думает, что волонтерами становятся от безделья — сильно ошибаются, — считает Галимзян. — Посмотрите на участников, среди нас есть и бизнесмены, и работники различных областей, и студенты вузов. Это способ отдохнуть от повседневности, ежедневных забот».

История акции «Мин татарча сойлэшэм»: 26 апреля 2006 года — в день рождения поэта Г. Тукая — на улице Баумана в Казани молодежное движение «Узебез» впервые организовало акцию «Мин татарча сойлэшэм». Во время концерта исполнителей альтернативной татарской музыки молодые люди раздавали зрителям значок «Мин татарча сойлэшэм», а не знающим татарского языка — словарь «Твои первые 150 слов на татарском языке».