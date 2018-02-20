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Культура

В Казани состоится кинофестиваль патриотического кино «Защитники Отечества»

20 февраля 2018, 19:30

На фестиваль поступило более двухсот заявок из России, Белоруссии, Армении, Швеции, Республики Конго, Ирана и других стран.

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В Казани 21 и 22 февраля состоится Международный кинофестиваль патриотического кино «Защитники Отечества», который пройдет в пятый раз, сообщает Минкультуры РТ.

На фестиваль поступило более двухсот заявок из России, Белоруссии, Армении, Швеции, Республики Конго, Ирана и других стран.

Заслуженный артист России, председатель жюри Владимир Демидов и режиссер театра и кино Андрей Селиванов станут почетными гостями фестиваля.

Открытие мероприятия пройдет 21 февраля в школе № 177.

Закрытие состоится на следующий день, 22 февраля, в «ДК Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище МО РФ». Зрителям будут продемонстрированы фильмы-победители.


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