В Казани состоится кинофестиваль патриотического кино «Защитники Отечества»

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В Казани 21 и 22 февраля состоится Международный кинофестиваль патриотического кино «Защитники Отечества», который пройдет в пятый раз, сообщает Минкультуры РТ.
На фестиваль поступило более двухсот заявок из России, Белоруссии, Армении, Швеции, Республики Конго, Ирана и других стран.
Заслуженный артист России, председатель жюри Владимир Демидов и режиссер театра и кино Андрей Селиванов станут почетными гостями фестиваля.
Открытие мероприятия пройдет 21 февраля в школе № 177.
Закрытие состоится на следующий день, 22 февраля, в «ДК Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище МО РФ». Зрителям будут продемонстрированы фильмы-победители.