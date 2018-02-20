Наиль Магдеев возглавил рейтинг РТ по эффективности работы глав муниципалитетов

(Набережные Челны, 20 февраля, «Татар-информ»). Наиль Магдеев в рейтинге Министерства экономики РТ набрал наибольшее количество баллов среди мэров, чья деятельность признана эффективной, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Рейтинг составлен по итогам опросов населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Татарстана за 2017 год.

По итогам опросов эффективность деятельности своего главы челнинцы оценили на 81,4 процента. В тройке лидеров также фигурируют мэр Казани Ильсур Метшин — с 70,6 процента, глава Нижнекамского района Айдар Метшин — с 69,4 процента. На четвертой строчке обосновался руководитель Бугульминского района Линар Закиров — у него 68,8 процента.

По итогам опросов был сформирован индекс эффективности. При этом учитывались критерии, связанные с деятельностью местных властей по организации транспортного обслуживания, состояния дорог, газо-, водо- и теплоснабжения муниципалитета и другие.

В результате индекс эффективности работы мэра Челнов Наиля Магдеева составил 82,4 процента, главы Казани Ильсура Метшина — 78,1 процента, руководителя Альметьевского района Айрата Хайруллина — 72,6 процента. Четвертую строчку занял глава Бугульминского района Линар Закиров — у него 73,4 процента. За ним следует руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин — с 70,6 процента.