Специалиста челнинского исполкома обвиняют во взяточничестве

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Главного специалиста одного из отделов исполкома Набережных Челнов обвиняют в получении взятки, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По данным пресс-службы МВД по РТ, в конце 2017 года предприниматель попросил у 34-летнего чиновника помощи в получении разрешительных документов на строящийся объект базы в Челнах. Тот согласился посодействовать за 200 тысяч рублей, а предприниматель доложил об этом в правоохранительные органы.

В результате 30 января в здании исполнительного комитета чиновнику передали 25 тысяч рублей, 15 февраля – оставшиеся 175 тысяч, а затем его задержали правоохранители.

По информации СУ СК РФ по РТ, по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Обвиняемому грозит срок до 12 лет. В данный момент он заключен под стражу.