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В Казани прошла Поволжская научная экологическая конференция

20 февраля 2018, 20:13

Участниками конференции в столице Татарстана стали 130 школьников из разных регионов страны.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). XXIV Поволжская научная экологическая конференция имени А. М. Терентьева собрала в Казани более 130 школьников из разных регионов России, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Конференция была организована на базе образовательно-оздоровительного центра «Дуслык». В этом году в ней приняли участие ребята из Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Саратовской и Ульяновской областей.

Научно-исследовательские и практические проекты участники конференции представили по восьми направлениям. Это были агроэкология, биоиндикация и биомониторинг, общая экология, охрана и рациональное использование водных ресурсов, практическая природоохранная деятельность, промышленная и химическая экология, сохранение биологического разнообразия, экология урбанизированных территорий.

Поволжская научная экологическая конференция имени А. М. Терентьева проводится ежегодно. Мероприятие организуется при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

 


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