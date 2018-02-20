За январь в два раза больше казанцев получили загранпаспорта

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Регина Шафиева). Более двух тысяч жителей Казани получили загранпаспорта в прошлом месяце, об этом на пресс-конференции в УМВД РФ по Казани сообщила врио начальника отдела по вопросам миграции Наталья Абросимова.

Отдел миграции УМВД РФ по Казани в январе 2018 года выдал в два раза больше загранпаспортов, чем в прошлом году за аналогичный период времени.

«Также при обращении в ведомство посредством портала госуслуг можно получить скидку 30 процентов от общей суммы госуслуг. То есть, если в среднем семья у нас четыре человека, то это порядка трех-четырех тысяч скидка получается, довольно существенно. С учетом того, что наступает время отпусков, и у нас официально открыты поездки в Египет, соответственно люди сейчас планируют поездки за рубеж. Просьба не обращаться в последнюю очередь, планируйте поездки заграницу заранее», – заметила Наталья Абросимова.



Всего за январь 2018 года в Казани оказано около 43 тысяч госуслуг по линии миграции.