Появились подробности аварии с опрокинувшейся легковушкой в Казани

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Появились подробности аварии, произошедшей в Московском районе Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне утром на пересечении улиц Гудованцева и Беломорской произошла авария.

По данным городской Госавтоинспекции, 67-летний водитель «Лады Гранты» решил проскочить на красный свет. На перекрестке с улицей Беломорской он столкнулся с немецким внедорожником «Фольксваген Туарег». От удара легковушка влетела на ограду и завалилась на бок. Оба автомобиля получили сильные повреждения кузова.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, к месту ДТП приехали пожарные ПСЧ №8. Они осмотрели место аварии и отключили аккумуляторы обоих автомобилей, чтобы исключить возможность последующего возгорания.

В столкновении пострадал водитель «Лады». С диагнозом ушиб головного мозга его доставили в городскую больницу.

54-летний владелец «Фольксвагена» от госпитализации отказался.