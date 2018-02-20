Школьники Татарстана узнают четыре главных экологических закона

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Четыре главных закона экологии узнают школьники из Татарстана. Новый экологический проект – кружок «EcoTeam» откроется 1 марта в Казани на базе штаба «Будет чисто». Об этом ИА «Татар-информ» рассказал методист штаба «Будет чисто» Денис Староверов.

«Занятия будут проходить один раз в неделю на протяжении четырех месяцев. Их смогут посещать жители Казани и других близлежащих районов республики. Встречи будут проходить в Казани по адресу: ул. Тукая, 58. Мы обучим школьников четырем главным экологическим законам», — отметил он.

Экологический кружок «EcoTeam» будут посещать школьники в возрасте от 9 до 14 лет. Активисты молодежного экологического движения «Будет чисто» проведут для ребят обучающий курс. Во время занятий школьники узнают интересные сведения о природных ресурсах, познакомятся с экологическими законами, примут участие в интерактивных играх и конкурсах.

«Ребята узнают о раздельном сборе мусора, побывают на экскурсии в Горкинско-Ометьевском лесу, примут участие в викторинах и интерактивных играх. Ребята узнают, почему важно знать законы экологии, научатся бережному отношению к животному и растительному миру», — сказал Староверов.

Организаторы кружка обещают, что ребятам на занятиях будет весело и интересно. Благодаря играм, просмотру мультфильмов и групповым занятиям они повысят экологическую культуру и уровень знаний в области охраны окружающей среды.

