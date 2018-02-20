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Экономика и финансы

Apple намерена лишить все следующие модели iPhone кнопки «Домой»

20 февраля 2018, 14:22

С апреля 2018 года все новые программы для iPhone в обязательном порядке должны поддерживать работу с экраном последней, десятой модели смартфона.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Компания Apple намерена лишить все следующие модели iPhone кнопки «Домой», сообщает ТАСС со ссылкой на New York Post.

C апреля 2018 года все новые программы для смартфона в обязательном порядке должны поддерживать работу с экраном последней, десятой модели смартфона Apple. Именно iPhone Х стал первым телефоном компании, у которого вся лицевая часть представляет из себя экран высокой четкости, за исключением небольшой полоски сверху, где размещены динамик и фронтальная камера.

Новые модели iPhone будут презентованы осенью.


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