(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Компания Apple намерена лишить все следующие модели iPhone кнопки «Домой», сообщает ТАСС со ссылкой на New York Post.
C апреля 2018 года все новые программы для смартфона в обязательном порядке должны поддерживать работу с экраном последней, десятой модели смартфона Apple. Именно iPhone Х стал первым телефоном компании, у которого вся лицевая часть представляет из себя экран высокой четкости, за исключением небольшой полоски сверху, где размещены динамик и фронтальная камера.
Новые модели iPhone будут презентованы осенью.