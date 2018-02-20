Россия сыграет против Норвегии в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Хоккейная сборная России сыграет против команды Норвегии в четвертьфинале Олимпийских игр в Пхенчхане. В квалификационном раунде плей-офф норвежцы обыграли Словению (2:1 ОТ).

В день матча стало известно, что нападающий нижнекамского «Нефтехимика» и сборной Словении Жига Еглич сдал положительную допинг-пробу. В результате в матче против Норвегии форвард участия не принял.

Но и без этого игрока словенцы до поры до времени вели игру и сумели забить первыми: в первом периоде большинство реализовал Ян Урбас. Второй период получился безголевым, а в третьем забили уже норвежцы – Томми Кристиансен сравнял счет на третьей минуте игрового отрезка. В итоге матч ушел в овертайм: через три минуты после его начала хоккеист норвежской сборной Александер Бонсаксен принес своей команде победу и путевку в четвертьфинал.