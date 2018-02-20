Лейла Фазлеева о новой должности: Социальная политика – очень межведомственная сфера

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Социальная политика – очень межведомственная сфера. Об этом заявила ставшая сегодня вице-премьером Татарстана Лейла Фазлеева в перерыве 35-го заседания Госсовета РТ V созыва.

Ранее на заседании республиканского парламента депутаты согласовали кандидатуру помощника Президента РТ Лейлы Фазлеевой на должность заместителя Премьер-министра Татарстана. Она стала девятым по счету вице-премьером республики.

Фазлеева будет курировать социальный блок вопросов, координировать работу правительственных комиссий по вопросам функционирования социальной сферы и осуществлять взаимодействие с общественными организациями социальной направленности.

«Социальная политика – это сфера очень межведомственная, есть много задач и вопросов, которые соединяют все то, что сегодня есть в сфере социальной защиты, с блоком мероприятий Министерства культуры, Министерства образования и науки, учреждений здравоохранения. В связи с этим и выстраивался "межвед" в Аппарате Президента и сейчас в Аппарате Правительства», – пояснила Фазлеева журналистам введение новой должности.

«Думаю, что социальная политика – вещь очень сложная. Но есть одна стратегия: от срочного к важному. Наверное, для "социалки" она всегда действует и действенна», – добавила вице-премьер.

По ее словам, будет продолжена работа с общественными организациями. «Механизмы взаимодействия те же самые, которые и были. Думаю, что их не нужно менять, необходимо в какой-то части где-то придать им новые импульсы, где-то поработать с общественными организациями с точки зрения необходимости услышать и быть услышанными, – подчеркнула Фазлеева. – Думаю, что взаимодействие с общественными организациями получит новый импульс. В социальной политике нужно быть открытыми. Это сложно, потому что ведется работа с людьми и с каждым человеком отдельно. Это сложно и важно».