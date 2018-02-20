Роспотребнадзор: Чаще всего инвалиды в Татарстане жалуются на Минздрав и Фонд соцзащиты

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Согласно статистическим данным Управления Роспотребнадзора по РТ, чаще всего люди с ограниченными возможностями здоровья в республике жалуются на Министерство здравоохранения и Фонд соцзащиты РТ.

Специалисты ведомства уверены, что в республике сложилась тревожная ситуация в сфере соцподдержки людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба управления.

За 2017 год на телефоны горячей линии Роспотребнадзора обратилось 228 инвалидов, проживающих в Татарстане. По результатам анализа обращений самыми популярными жалобами оказались необеспечение памперсами в связи с отсутствием контракта на их поставку, необеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов и передача средств, не отвечающих требованиям реабилитации инвалидов.

Были зафиксированы и жалобы на работу органов местного самоуправления. Люди с ограниченными возможностями здоровья жаловались на отсутствие в аптечной сети необходимых бесплатных лекарств, неприспособленность пассажирского транспорта для проезда инвалидов, отсутствие возможности бесплатного (льготного) использования легковых такси для проезда в лечебные учреждения, недоведение информации о мероприятиях, организуемых для инвалидов.