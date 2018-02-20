Жителям Турции расскажут про нормы ГТО в новом Музее соцбыта

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Первой выставкой в турецком филиале Музея соцбыта станет экспозиция, посвященная нормам ГТО и спорту, рассказал ИА «Татар-информ» автор проекта Рустем Валиахметов.

Открытие филиала Музея соцбыта в Турции стало возможно при поддержке Московской международной школы. Ее подразделения есть в городе Анталья — Русская школа, а также Русский центр.

«Было решено сделать такой проект для наших соотечественников, проживающих в Турции, и для иностранцев. Музей идет под двойным названием — Музей соцбыта и Soviet Lifestyle», — рассказал Валиахметов о совместном решении с московскими партнерами.

Планируется, что филиал Музея соцбыта откроется в апреле в центре престижного района Анталии Лара.

«Пока все идет плодотворно: найдено помещение площадью около 1000 кв. м, ведутся ремонтные работы. Начнем с главного зала, а дальше возможно развитие», — сказал собеседник агентства.

Валиахметов надеется, что вход в музей будет свободным. Организаторы хотят сделать проект доступным и для жителей Турции, и для туристов.

«Это делается не на государственные деньги. Все делается по возможностям Музея и Московской международной школы. Есть люди, которые нам помогают, но бюджета это не касается», — отметил автор проекта.

Для иностранцев новый музей даст возможность окунуться в жизнь, которая проходила в закрытой стране, считает Валиахметов.

«Страна жила не только наукой и образованием, но и спортом, физкультурой, ГТО. Наша первая выставка как раз будет посвящена ГТО. Мы привезли часть выставки, которая несколько лет назад проходила в Казани. Здесь значки ГТО, спортивная форма, наглядная агитация, мячи, кеды, простое спортивное снаряжение для дворового футбола и хоккея, плавания. Площадка перед музеем будет расчерчена, появятся классики. Для иностранцев это будет интересно, дети потом будут играть во дворе, и мы сами вспомним, каково это», — отметил Валиахметов.