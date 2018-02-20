В РТ ищут молодежного помощника руководителя аппарата Антитеррористической комиссии

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Татарстане стартовал прием заявок на должность молодежного помощника руководителя аппарата Антитеррористической комиссии. Кандидат должен зарегистрироваться в системе «Молодежь России», высказать свое понимание задач в видеоролике и написать аналитическую статью на одну из четырех предложенных тем.

Победители конкурса получат возможность реализовать свои идеи в области профилактики экстремизма, улучшить систему мер противодействия терроризму. В прошлом году участие в конкурсе приняли 70 человек, 26 из которых стали молодежными помощниками. Более того, семеро после участия в этом конкурсе смогли официально трудоустроиться.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в системе «Молодежь России» по ссылке https://ais.fadm.gov.ru/event/8253, записать видеоролик, в котором участник высказывает свое мнение относительно функций и работы молодежного помощника, а также написать аналитическую статью на одну из предложенных тем: политический экстремизм, религиозный экстремизм, бытовой экстремизм и информационный экстремизм. Видео и статью требуется прислать на электронную почту по адресу mol.atk.tat@gmail.com.

Заявки принимаются до 6 марта, а с 19 по 22 марта в молодежном центре «Волга» пройдет очный этап— там соискателей должности ждут конкурсные испытания, образовательные встречи и разработка проектов.