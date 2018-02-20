(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Участников розыгрыша с похищением человека в Казани накажут за нарушение ПДД, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани.

В социальной сети появилось видео, на котором молодые люди из Казани объявляют, что решили проверить, как поведут себя казанцы, если на их глазах похитят человека.

Молодые люди подъехали на легковушке к одной из остановок общественного транспорта на улице Гоголя. Из автомобиля выскочили двое в масках и силой затащили в салон авто парня, который стоял на остановке. Все это происходило на глазах горожан.

Спустя несколько минут молодые люди были задержаны полицейскими.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани, инцидент произошел еще 15 февраля.

В отдел полиции «Вишневский» позвонил очевидец и сообщил, что на его глазах с остановки похитили парня.

«Сотрудники полиции наружных служб оперативно среагировали на поступившую информацию и в кратчайшие сроки задержали участников предполагаемого похищения. Пятеро молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет были доставлены в отдел полиции и опрошены. Все они жители Казани, студенты одного из городских вузов», – сообщила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы УМВД России по Казани Мария Киямутдинова.

Как рассказали молодые люди полицейским, все случившееся было розыгрышем одного из молодых людей. В настоящее время полицейские устанавливают все подробности.

В отношении 22-летнего водителя автомобиля возбуждены административные дела за управление автомобилем без регистрационных номеров и движение по автобусной полосе.