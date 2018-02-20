Минстрой РФ предложил ввести для банков правила приостановки платежей для застройщиков

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Необходимо прописать правила для банков, по которым кредитные организации смогут осуществлять или приостанавливать платежи для застройщиков при финансировании гражданами строительства жилья. Об этом на слушаниях в Государстенной Думе заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, сообщает RNS.

Сейчас в ведомстве ожидают, что банки предоставят информацию о стоимости финансирования в случае перехода от долевого строительства к банковскому финансированию. Позиция Минстроя заключается в том, чтобы ставка составляла «ноль или близко к нулю», пояснил Стасишин.

Отсутствие правил может привести к ухудшению отношений между банками и застройщиками, добавил чиновник.