В Татарстане за январь 2018 года выдали в два раза больше кредитных карт

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В Республике Татарстан за январь 2018 года выдано почти в два раза больше кредитных карт (порядка 17 тыс. штук), чем за аналогичный период 2017 года (около 8,5 тыс. штук). Об этом сообщается в материалах Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России количество выданных карт за январь составило около 588 тыс. штук, что 68 процентов больше, чем было выдано за первый месяц прошлого года. Это самый высокий показатель выдачи новых кредитных карт в январе за последние четыре года, говорится в сообщении НБКИ.