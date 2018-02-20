Дженнифер Лоуренс отказалась брать тайм-аут в кино

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс, ранее заявившая о творческой паузе на год в кино, отказалась делать перерыв в карьере, сообщает РИА Новости.

Ранее Лоуренс заявила, что намерена приостановить съемки в кино и заняться продвижением молодежи в политику.

Однако представитель актрисы опроверг ее слова, заявив, что Лоуренс продолжит работать в кино. Сейчас у нее в графике семь проектов, среди которых фильм режиссера Адама Маккея.

Лоуренс знаменита среди широкой публики по игре в «Голодных играх» и «Людях Икс». Пять лет назад актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль в киноленте «Мой парень – псих».