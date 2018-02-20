УФАС по РТ выявило нарушения при передаче в аренду земель исполкомом Набережных Челнов

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану обнаружило нарушения при предоставлении в аренду муниципальных земель исполкомом Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2009 году исполком Челнов и ЗАО «Пассажирский автотранспортный комбинат – Инвест» заключили договор аренды земельного участка сроком на пять лет. На основании договора перенайма права и обязанности арендатора перешли ООО «Экспресс-Кама НЧ», отмечается в сообщении Татарстанского УФАС.

В 2014 году между сторонами было заключено допсоглашение, которое продлевает срок аренды еще на пять лет. При этом торги не проводились, а сообщение о предоставлении земельного участка не было опубликовано.

На связанного с принятием соответствующего решения сотрудника исполкома города наложен штраф в размере 15 тыс. рублей.