УФАС по РТ назвало самых недобросовестных должников республики

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ опубликовало список самых недобросовестных должников республики. Их общий долг превысил 3 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В списке недобросовестных должников фигурируют следующие компании: ООО «УК ЖКХ Химстрой» (два штрафа на общую сумму 300 тыс. рублей), ООО «Химгрупп» (241,2 тыс. рублей), ООО «СПУ "Тозелеш"» и ООО «ПремьерПарк» (по 200 тыс. рублей), АО «ЦПКПУ» (два штрафа на общую сумму 150 тыс. рублей). По 101 тыс. рублей долга у ООО «Медимпорт», ООО «Центр защиты и права», ООО «Закон и порядок». Штрафы в размере 100 тыс. рублей должны выплатить ООО «Мемор», ЗАО «Дорожник», ООО «Мален», ООО «Плодкам», ООО «Ферга» и ООО «Земельное бюро Елабужского района г. Елабуга».

В числе крупных должников – должностных лиц присутствуют муниципальные служащие Бирюлинского сельского поселения Высокогорского района и исполнительного комитета Бугульминского муниципального района, а также представители руководства ООО «АК "Ирбис Консалтинг"», ООО «Стройинвестцентр», ООО «СПУ "Тозелеш"». Все они своевременно не оплатили штрафы.

Антимонопольщики отдельно упомянули в качестве положительного примера должностное лицо ООО «Управляющая компания Вахитовского района г. Казани», с которого своевременно и практически в полном объеме были взысканы штрафы в размере 3,3 млн рублей.