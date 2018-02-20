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Общество

Жители Казани смогут воспользоваться Wi-Fi в отделениях Пенсионного фонда

20 февраля 2018, 22:44

В настоящее время бесплатный беспроводной Интернет доступен в управлениях фонда в Вахитовском, Московском и Приволжском районах.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Жители Казани смогут воспользоваться Wi-Fi в отделениях Пенсионного фонда России. Об этом сообщает пресс-служба ОПФР по РТ.

По словам управляющего отделением ПФР по Татарстану Эдуарда Вафина, в настоящее время бесплатный беспроводной Интернет доступен в управлениях фонда в Вахитовском, Московском и Приволжском районах Казани.

Пока казанцы стоят в очередях для консультации со специалистами, они могут зарегистрироваться в личном кабинете на сайте ПФР, подтвердить учетную запись и воспользоваться электронными услугами.

В прошлом году Пенсионный фонд запустил свое мобильное приложение.


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