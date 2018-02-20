Стало известно, кто защитит честь Казани в финале хоккейного турнира формата «4 х 4»

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Команда «Тимерхан» 3 марта представит Казань в национальном финале хоккейного турнира «Red Bull Шлем и Краги». Об этом сообщают организаторы.

Честь защищать столицу Татарстана спортсмены завоевали в ходе соревнований, которые завершились в Казани 18 февраля. На втором месте оказалась команда «ХК КАИ», на третьем – «Хоккеисты».

В финале встретятся коллективы из Москвы, Санкт Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Воронежа, Владивостока, Волгограда, Новосибирска, Альметьевска и Сергиева Посада.

По правилам «Red Bull Шлем и Краги» каждая команда включает по шесть игроков, которые сражаются на время по схеме «четыре на четыре», при этом вратарей на льду нет. Каждый матч проходит в два периода по 15 минут с пятиминутным перерывом.