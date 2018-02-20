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Педиатр из Апастово выдвинулась на звание «Женщина года» в Татарстане

20 февраля 2018, 13:58

Финал республиканского конкурса пройдет накануне Международного женского дня.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Врач-педиатр Апастовской центральной районной больницы Наиля Зиатдинова поборется за звание «Женщина года» в республиканском конкурсе, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

В зональном этапе конкурса «Женщина Года. Мужчина Года: женский взгляд», который прошел в Буинске, соревновались 30 участниц из восьми районов Татарстана.

Наиля Зиатдинова стала лучшей в номинации «Моя судьба – моя профессия». Теперь женщину ждет финальный этап, который пройдет накануне Международного женского дня.

Конкурс проводится с 1998 года по инициативе региональной общественной организации «Женщины Татарстана».


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