Продукты для космонавтов будут упаковывать в емкости из ламистера

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). С конца этого года продукты для космонавтов начнут упаковывать в емкости из ламистера вместо консервных банок. Об этом пишут «Известия».

Ламистер представляет из себя алюминиевую фольгу, ламинированную полипропиленовой пленкой. Он более легкий, поэтому его использование становится более выгодным, так как снижается стоимость доставки продуктов на орбиту.

По словам космонавта Александра Самокутяева, вопрос выгоды, безусловно, важен, однако остается открытым вопрос удобства. Такую упаковку сложно использовать в условиях невесомости.

«Открывая шпроты за новогодним столом, вы предпринимаете усилия, чтобы не разбрызгать масло. То же и в космосе — мы всегда пытаемся придержать салфеткой крышку, чтобы брызги не летели по станции», – отметил он.

Процесс упаковки продуктов в ламистер уже стартовал.