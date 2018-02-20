С 2019 года в России начнут снижать порог беспошлинного ввоза интернет-покупок

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Каждая интернет-покупка россиян в зарубежных онлайн-магазинах стоимостью от 500 евро с 2019 года и от 200 евро с 2020 года будет облагаться пошлиной по ставке 15 процентов. Об этом заявил замминистра финансов РФ Илья Трунин, сообщает РИА Новости.

Таможенный сбор при получении посылки изначально будет включен в стоимость товара, сообщил он.

Пока такие меры предполагаются лишь в рамках проекта документа, но в министерстве возлагают надежды, что он будет принят, заявил Илья Трунин.