Канадцы Вертью и Моир стали трехкратными олимпийскими чемпионами по фигурному катанию

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Канадские фигуристы Тесса Вертью и Скотт Моир стали трехкратными олимпийскими чемпионами, завоевав золотую медаль в соревнованиях спортивных пар на Играх в Пхенчхане, передает «Интерфакс».

Ранее Вертью и Моир на текущей Олимпиаде завоевали «золото» в командных соревнованиях. Кроме того, они стали обладателями высшей награды в соревнованиях пар на Играх 2010 года в Ванкувере. Также на их счету – две серебряные награды Олимпиады 2014 года в Сочи.

Сегодня канадцы установили мировой рекорд, набрав 206,07 балла за короткую и произвольную программы.

Предыдущий рекорд прямо перед ними установили французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, заработавшие 205,28 балла. Они стали обладателями серебряной награды, сохранив рекорд по оценкам за произвольную программу – 123,35 балла.

Бронзовая медаль досталась американцам Майе Шибутани и Алексу Шибутани (129,59 балла).

Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали пятыми, набрав 186,92 балла. Также выступающие за Россию Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро оказались на 13-м месте со 162,24 балла.