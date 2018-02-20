Госсовет Татарстана V созыва соберется на 35-е заседание

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Сегодня Государственный Совет Татарстана V созыва соберется на 35-е по счету заседание, которое будет первым в этом году.

Парламентарии республики планируют рассмотреть в общей сложности 36 вопросов, в том числе – 15 региональных законопроектов.

В частности, депутаты рассмотрят внесение изменений в закон о местном самоуправлении в Татарстане, закон РТ «О недрах» и закон об исполнительных органах государственной власти республики, а также в Бюджетный кодекс РТ и Семейный кодекс РТ.

С докладом о работе полиции в 2017 году выступит министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин. Также перед членами Госсовета отчитаются уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и бизнес-омбудсмен республики Тимур Нагуманов.