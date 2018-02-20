(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Сразу две аварии произошли на одном участке трассы Казань – Зеленодольск, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы.

В двух ДТП возле поселка Дубровка столкнулись четыре автомобиля – среди них желтая малолитражка «Опель» и темный внедорожник «Мицубиси». Автомобили двигались в попутном направлении.

На фото видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения. У «Опеля» пострадал капот и передний бампер, разбиты обе фары. Японскому внедорожнику тоже досталось – смята вся передняя часть авто.

Причины происшествия и количество пострадавших уточняются.

Обе аварии на трассе осложнили движение в сторону столицы республики, сообщают очевидцы.

