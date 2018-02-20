Загоревшийся в воздухе истребитель США сбросил топливные баки на рыбаков в Японии

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). У базирующегося в Японии американского истребителя F-16 в воздухе загорелся двигатель, и он сбросил топливные баки рядом с рыбачившими на озере Огавара судами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.

Согласно свидетельствам очевидцев, два бака упали на расстоянии 400 м от одной из шхун, подняв столб воды высотой до 15 м. В тот момент на озере рыбачили четыре или пять судов. Никто не пострадал.

Информации о сроках извлечения топливных баков из водоема и о возможной утечке горючего пока нет.

Истребитель приписан к базе Мисава в префектуре Аомори. Власти Японии пообещали потребовать от американской стороны выяснить причины случившегося и принять меры по недопущению подобных инцидентов.