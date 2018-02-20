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Происшествия

В купленном с рук «БМВ» в Санкт-Петербурге новый владелец нашел мертвую змею

20 февраля 2018, 09:12

Петербуржец нашел питона в передней панели своего автомобиля.

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В купленном с рук «БМВ» новый владелец нашел мертвую змею, сообщает Росбалт.

На днях житель Петербурга решил порадовать себя новым автомобилем. Выбор пал на ярко-красный «БМВ» третьей серии. Еще при осмотре авто мужчина обратил внимание на неприятный запах в салоне. Тогда он списал это на некачественный ароматизатор воздуха.

Буквально через пару дней запах в автомобиле стал невыносимым, и владелец обратился в автосервис. Механики обнаружили в передней панели немецкой легковушки труп питона. Как он там оказался – неизвестно.

По словам владельца «БМВ», машину он продавать не собирается, и после химчистки намерен ездить на ней дальше.


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