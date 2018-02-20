Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Мастер-Капитал»

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Сегодня Банк России отозвал лицензию у акционерного коммерческого банка «Мастер-Капитал». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Причиной этого решения стало неисполнение кредитной организацией федеральных законов о регулировании банковской деятельности, сообщается в тексте приказа ЦБ. Существовала реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков, считают в Банке России.
«Мастер-Капитал» занимал 310-е место по объему активов в банковской системе страны. Банк был зарегистрирован 3 августа 1994 года.