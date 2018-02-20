В Казани появилась камера, фиксирующая нарушения на «зебре»

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В Казани появилась камера фото- и видеофиксации, которая снимает водителей, не пропустивших пешеходов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Камера расположена на перекрестке улиц Декабристов и Вахитова, напротив КГЭУ.

«Раньше на этом перекрестке камер не было. Планируется, что новая камера будет фиксировать такие нарушения, как превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора и случаи, когда водители не уступают дорогу пешеходам», – рассказали в республиканской ГИБДД.

На данный момент водители-нарушители «писем счастья» за то, что не пропустили пешехода, не получат. Новое устройство работает в тестовом режиме, и специалисты постоянно занимаются его отладкой.

После успешного проведения тестов камера будет запущена в рабочем режиме. Когда это произойдет, в республиканской Госавтоинспекции не уточняют.



