Лукашенко обвинил судей в заниженной оценке фристайлиста Кушнира на Олимпиаде

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Оценки фристайлиста Антона Кушнира, выступающего в акробатике, были незаслуженно занижены судьями на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает Газета.Ru.

«Принято решение. Кем? Прежде всего судьями. Все они протащили в финал своих спортсменов», – сказал Лукашенко о судьях, представляющих Россию, Китай и Швейцарию.

По его словам, жюри боялось, что Кушнир завоюет медаль. Белорусский лидер намерен обратиться в Международный олимпийский комитет, чтобы оспорить принятое решение и «растрясти сонное политизированное царство».