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Лукашенко обвинил судей в заниженной оценке фристайлиста Кушнира на Олимпиаде

20 февраля 2018, 09:10 , Фото: архив tatarstan.ru

Лукашенко обвинил судей в заниженной оценке фристайлиста Кушнира на Олимпиаде Белорусский лидер намерен обратиться в Международный олимпийский комитет, чтобы оспорить принятое решение.
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(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Оценки фристайлиста Антона Кушнира, выступающего в акробатике, были незаслуженно занижены судьями на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает Газета.Ru.

«Принято решение. Кем? Прежде всего судьями. Все они протащили в финал своих спортсменов», – сказал Лукашенко о судьях, представляющих Россию, Китай и Швейцарию.

По его словам, жюри боялось, что Кушнир завоюет медаль. Белорусский лидер намерен обратиться в Международный олимпийский комитет, чтобы оспорить принятое решение и «растрясти сонное политизированное царство».


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