Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в прошлом году

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). По итогам прошлого года Россия стала самым крупным торговым партнером Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Госстата Украины.

Объем экспорта товаров российского производства на Украину составил 7,2 млрд долларов, это больше показателя 2016 года порядка на 140 процентов. Объем импорта украинских товаров в РФ составил 3,9 млрд долларов, что почти на 110 процентов больше, чем в 2016 году. Показатель отрицательного сальдо в торговле двух государств составил около 3,3 млрд долларов.

Кроме того, в 2017 году Украина активно поддерживала торговые отношения с такими странами, как Польша, Испания, Венгрия, Нидерланды, Турция, Германия и Италия.