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Происшествия

Появилось видео переезда легковушки по «зебре» в Казани

20 февраля 2018, 09:17

Водитель автомобиля «Лада» 14-й модели решил значительно сократить себе путь через тротуар.

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Появилось видео переезда легковушки по пешеходному переходу в Казани.

Предприимчивого водителя зафиксировала камера видеорегистратора одного из автомобилей. На кадрах отчетливо видно, как белый автомобиль «Лада» 14-й модели переезжает по пешеходному переходу на другую сторону дороги. К тому же, водитель игнорирует запрещающий сигнал светофора.

Что подвигло водителя на нарушение – остается только гадать. Не исключено, что владельцу легковушки было просто лень ехать до ближайшего перекреста, и он решил развернуться в удобном для него месте.

 


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