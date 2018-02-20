Появилось видео переезда легковушки по «зебре» в Казани

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Появилось видео переезда легковушки по пешеходному переходу в Казани.

Предприимчивого водителя зафиксировала камера видеорегистратора одного из автомобилей. На кадрах отчетливо видно, как белый автомобиль «Лада» 14-й модели переезжает по пешеходному переходу на другую сторону дороги. К тому же, водитель игнорирует запрещающий сигнал светофора.

Что подвигло водителя на нарушение – остается только гадать. Не исключено, что владельцу легковушки было просто лень ехать до ближайшего перекреста, и он решил развернуться в удобном для него месте.