В подводной пещере в Мексике обнаружены останки человека возрастом 10 тыс. лет

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). При исследовании крупнейшей в Мексике системы подводных пещер на полуострове Юкатан ученые нашли останки человека, а также алтари и другие ритуальные сооружения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на газету El Universal.

Предположительно, человек жил 10 тысяч лет назад и умер от катастрофы. Какого рода инцидент случился и кто именно предстал взору водолазов, предстоит выяснить антропологам.

В настоящее время известно, что сооружения посвящены богу торговли майя Эк-Чуаху, маска которого также находилась неподалеку. Исследователи полагают, что обнаруженное место использовалось для паломничества.

Ученым предстоит проанализировать большое количество найденных здесь предметов. Система подводных пещер простирается на 347 км, в ней могут скрываться еще сотни археологических тайн, отмечают специалисты.