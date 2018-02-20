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Экономика и финансы

Реальные доходы россиян за январь сократились вдвое

20 февраля 2018, 08:32

Среднемесячная зарплата за первый месяц 2018 года по стране составила 38,4 тыс. рублей.
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В учреждениях физкультуры и спорта Татарстана зарплата составляет 7412 руб.
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Реальные денежные доходы населения в целом в прошлом году увеличились

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Реальные доходы россиян за январь 2018 года сократились на порядка 50 процентов в сравнении с декабрем 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Росстата.

Реальным доходом называется средняя зарплата, из которой вычли все обязательные платежи. Этот показатель падает уже четвертый год: они сократились на 0,7 процента в 2014 году, на 3,2 процента в 2015 году, на 5,8 процента в 2016 году и на 1,7 процента в прошлом году.

За первый месяц 2018 года среднемесячная зарплата граждан России составила 38,4 тыс. рублей, что на 8,5 процента больше, чем годом ранее.


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