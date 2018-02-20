Реальные доходы россиян за январь сократились вдвое

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Реальные доходы россиян за январь 2018 года сократились на порядка 50 процентов в сравнении с декабрем 2017 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Росстата.

Реальным доходом называется средняя зарплата, из которой вычли все обязательные платежи. Этот показатель падает уже четвертый год: они сократились на 0,7 процента в 2014 году, на 3,2 процента в 2015 году, на 5,8 процента в 2016 году и на 1,7 процента в прошлом году.

За первый месяц 2018 года среднемесячная зарплата граждан России составила 38,4 тыс. рублей, что на 8,5 процента больше, чем годом ранее.